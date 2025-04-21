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Китайці таємно вивозять російську військову екіпіровку, щоб розробити власну дешевшу

21 квітня 2025, 19:25
Китайці таємно вивозять російську військову екіпіровку, щоб розробити власну дешевшу
Кількох китайців росіяни вже затримали і засудили.

Громадяни КНР вивозять з росії бронежилети, тактичні рюкзаки, і військову форму, аби вивчити і створити дешевші аналоги.

Про це інформує росЗМІ Известия.

"Спостерігається збільшення кількості незаконних операцій, пов'язаних із вивезенням товарів військового та подвійного призначення", - каже джерело російського видання.

За його словами, для вивезення з рф військової екіпіровки громадяни Китаю використовують різні лазівки, серед яких і поштові служби.

Журналісти пишуть, в середині квітня в москві затримали китайця 1997 року народження, який відправив поштою два розвантажувальні жилети, серед якиї новинка "Ратник", у який можна вставляти бронепластини, на ньому багато кишень та кріплень.

Також російські правоохоронці встановили, що громадянин КНР вже вивіз із росії два бронежилети 6Б45, бойові ранці та іншу військову екіпіровку.

Крім того, в грудні минулого року в москві "за контрабанду військової екіпіровки" затримали 27-річного студента з Китаю, у якого виявили бронежилети, гільзи від куль, бронеплити та іншу екіпіровку. Пізніше він отримав три роки колонії за контрабанду датчиків для військової техніки.

Випадки вивезення військової екіпіровки з росії почалися 2022 року, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. 

 

війна в Українікитайці

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