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Китай відправляє в Україну військових для підготовки до вторгнення на Тайвань

18 квітня 2025, 17:18
Китай відправляє в Україну військових для підготовки до вторгнення на Тайвань
Фото: з вільного доступу
На фронті присутні також китайські офіцери, які збирають інформацію про тактику обох сторін.

КНР направляє своїх військових на фронт в Україну, аби краще зрозуміти реалії сучасної війни, готуючи власне вторгнення на Тайвань. 

Про це пише видання The Hill

Українська влада в останні часи говорить про те, що у складі російської армії воюють сотні громадян Китаю. 

Моливо, ці люди воюють як найманці і не були надіслані безпосередньо китайською владою. 

Проте днями стало відомо, що на фронті присутні також китайські офіцери, які збирають інформацію про тактику обох сторін. І от вони вже точно роблять це за наказом, а не за власною ініціативою, йшлося у тій публікації. 

Річард Фішер з Центру міжнародної оцінки та стратегії у Вашингтоні зазначив, що Китай прагне вивчити досвід російсько-української війни, щоб краще підготувати власну армію для майбутньої війни. 

"Якщо армія Китаю зможе зрозуміти та розширити уроки українського поля битви, вона може значно збільшити свої шанси на швидку перемогу в бліцкригі на Тайвані", - додав Фішер.   

Також є варіант, що китайські офіцери на фронті в Україні не тільки спостерігають і доповідають про побачене додому, але й можуть давати поради своїм російським колегам.

Щодо сотень китайських найманців, які за власною ініціативою подалися в російську армію, то це відбулося за мовчазної згоди китайського уряду, каже Чангу експерт з аналітичного центру Sinopsis Чарльз Бертон.  

Глава КНР приділяє особливу увагу взаємодії своїх громадян із близькими партнерами, такими як рф. Кілька сотень китайців військового віку, які залишили країну, щоб воювати у чужій війні, - це, безперечно, те, про що Пекін міг би знати, пише видання. 

Також итайська допомога може стати тим боргом, за який росія пізніше буде змушена розплачуватися у китайській війні за Тайвань, тому в наступній великій війні у Східній Азії армії Китаю, Росії та КНДР воюватимуть разом.

"Китай, ймовірно, бачить велику перевагу в тому, що китайські війська, нехай і просто найманці, воюють в Україні. США та інші країни не стягнули з Китаю жодних витрат за його широку підтримку російських військових зусиль. Тому нас не повинно дивувати те, що Пекін тепер вважає, що може безкарно відправляти солдатів воювати в Європі", – резюмують журналісти.

 
Китайвійна в Україні

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