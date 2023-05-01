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ПОЛІТИКА

Китаю буде розумно приєднатися до української формули миру – посол Британії

01 травня 2023, 21:05
Китаю буде розумно приєднатися до української формули миру – посол Британії
Фото: з вільного доступу
Переговори президента України Володимира Зеленського та голови Китаю Сі Цзіньпіна є добрим знаком.

Китаю необхідно підтримати формулу миру, яку розробила українська влада для завершення війни з росією.

Про це посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю "Радіо NV".

За її словами, переговори президента України Володимира Зеленського та голови Китаю Сі Цзіньпіна є добрим знаком, тому що під час війни необхідно спілкуватися з тими, кого хочеться залучити на свій бік. Вона також зазначила, що низка дій Пекіна все ще викликає питання.

Дипломат зазначила, що Британія нагадує Китаю про певні міжнародні обов'язки як постійний член Ради безпеки.

"Побачимо, чи справді Китай почне щось робити. Мирний план Президента Зеленського об'єднав навколо себе міжнародне співтовариство, тому розумним для Китаю буде також приєднатися до нього. Отже, давайте подивимося, чи зроблять вони це", - сказала Сіммонс.

Нагадаємо, Китай проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, яка містить жорсткі формулювання щодо росії.

війна в УкраїніКитай

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