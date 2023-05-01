Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китай проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, яка містить жорсткі формулювання щодо росії

01 травня 2023, 19:09
Китай проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, яка містить жорсткі формулювання щодо росії
Раніше Китай або утримувався, або голосував проти резолюцій щодо рф.

Китайська делегація вперше проголосувала за резолюцію Генасамблеї ООН, в якій росія називається агресором відносно України.

Результати голосування опублікував у Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини – рф, білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", – повідомив Кислиця.

Делегація рф намагалася виключити пункт, в якому зазначалося: "враховуючи, що безпрецедентні виклики, які стоять сьогодні перед Європою після агресії російської федерації проти України, а до цього проти Грузії, та припинення членства російської федерації у Раді Європи, вимагають зміцнення співробітництва між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, особливо для того, щоб оперативно відновити та підтримувати мир та безпеку на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави, забезпечувати дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права під час військових дій, відшкодовувати збитки, завдані жертвам, та притягти до відповідальності всіх тих, хто винний у порушенні норм міжнародного права". 

"За" проголосували 122 країни, "Утрималися" – 18. Крім Китаю, за цю резолюцію проголосували Індія, Бразилія та Туреччина, які раніше підтримували рф відмовою брати участь у голосуванні. 

У лютому 2023 року китайська делегація не підтримала резолюцію із положеннями української "формули миру", яка розглядалася у річницю повномасштабного вторгнення рф до України. Тоді представник Китаю закликав до дипломатичного врегулювання "конфлікту", замість постачання озброєнь ЗСУ, а також пропонував знизити тиск на рф.

КитайвійнаООНрезолюціярф тероризм

Останні матеріали

Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Політика
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Переклад iPress – 01 травня 2023, 17:12
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 травня 2023, 13:09
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Технології
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Переклад iPress – 01 травня 2023, 09:29
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Технології
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2023, 17:35
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Cуспільство
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 10:04
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Політика
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 17:09
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Cуспільство
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 15:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється