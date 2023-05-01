Китай проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, яка містить жорсткі формулювання щодо росії

Раніше Китай або утримувався, або голосував проти резолюцій щодо рф.

Китайська делегація вперше проголосувала за резолюцію Генасамблеї ООН, в якій росія називається агресором відносно України.

Результати голосування опублікував у Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини – рф, білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", – повідомив Кислиця.

Делегація рф намагалася виключити пункт, в якому зазначалося: "враховуючи, що безпрецедентні виклики, які стоять сьогодні перед Європою після агресії російської федерації проти України, а до цього проти Грузії, та припинення членства російської федерації у Раді Європи, вимагають зміцнення співробітництва між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, особливо для того, щоб оперативно відновити та підтримувати мир та безпеку на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави, забезпечувати дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права під час військових дій, відшкодовувати збитки, завдані жертвам, та притягти до відповідальності всіх тих, хто винний у порушенні норм міжнародного права".

"За" проголосували 122 країни, "Утрималися" – 18. Крім Китаю, за цю резолюцію проголосували Індія, Бразилія та Туреччина, які раніше підтримували рф відмовою брати участь у голосуванні.

У лютому 2023 року китайська делегація не підтримала резолюцію із положеннями української "формули миру", яка розглядалася у річницю повномасштабного вторгнення рф до України. Тоді представник Китаю закликав до дипломатичного врегулювання "конфлікту", замість постачання озброєнь ЗСУ, а також пропонував знизити тиск на рф.