Китай-Україна-ЄС: УЗ розширює географію контейнерних перевезень

Домовленість із BTLC Germany передбачає перевезення вантажів у сполученні Китай - Україна/ЄС і в зворотному напрямку

"Укрзалізниця" завершує переговори щодо підписання договорів про контейнерні перевезення у Європу та Азію, на фінальному етапі - переговори щодо підписання довгострокових угод про надання послуг з компаніями DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany.

Про це заявив виконавчий директор філії "ЦТС "Ліски" Едвін Берзиньш, повідомляє "Економічна правда".

"Підприємство обговорює можливість здійснення транзитних контейнерних перевезень за маршрутом Китай - ЄС через територію України. Оператором виступатиме філія "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця".

На фінальному етапі - переговори щодо підписання довгострокових угод про надання послуг з компаніями DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany. Домовленість із DHL передбачає перевезення контейнерних вантажів всією територією України з наданням комплексу послуг "під ключ" на терміналах філії "ЦТС "Ліски", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом із PKP Cargo Connect здійснюватимуться перевезення контейнерних поїздів із/на станцій залізниць України на станції Польщі з подальшим перевезенням одержувачам по всій території ЄС. Домовленість із BTLC Germany передбачає перевезення вантажів у сполученні Китай - Україна/ЄС і в зворотному напрямку.

"Україна займає стратегічно важливу позицію на транспортних шляхах між Європою й Азією. Раніше цей потенціал майже не використовувався.

Тому зараз один із пріоритетів керівництва Укрзалізниці – розкрити можливості залізничних транспортних шляхів України та разом з партнерами зі Сходу і Заходу налагодити взаємовигідну систему міжнародних контейнерних перевезень", - сказав Берзиньш.

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