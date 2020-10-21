Вантажообіг українського транспорту зменшився майже на 17%

У січні-вересні 2020 року вантажообіг вітчизняних підприємств транспорту становив 210,7 млрд ткм, що на 16,6% менше від обсягу січня-вересня 2019 року

Вантажообіг транспортних підприємств України за січень-вересень 2020 року зменшився на 16,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 210,7 млрд тонно-кілометрів (ткм).

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні-вересні 2020 року вантажообіг вітчизняних підприємств транспорту становив 210,7 млрд ткм, що на 16,6% менше від обсягу січня-вересня 2019 року. Загалом ці компанії за дев’ять місяців 2020 року перевезли 435,2 млн тонн вантажів, на 13,3% менше у порівнянні із січнем-вереснем 2019 року.

Вантажообіг залізничного транспорту за січень-вересень 2020 року становив 128,22 млрд тонно-кілометрів (на 5,9% менше, ніж за відповідний період 2019 року), було перевезено 223,1 млн тонн вантажів (на 4,7% менше).

Вантажообіг автотранспорту за дев’ять місяців 2020 року становив 31,05 млрд тонно-кілометрів (на 14,4% менше, ніж за січень-вересень 2019 року), було перевезено 136,9 млн тонн вантажів (на 24,5% менше).

Вантажообіг водного транспорту за вказаний період становив 2,12 млрд тонно-кілометрів (на 17,7% менше, ніж за січень-вересень 2019 року), було перевезено 3,9 млн тонн вантажів (на 13,0% менше).

Вантажообіг авіаційного транспорту у січні-вересні 2020 року дорівнював 217,2 млн тонно-кілометрів (на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), було перевезено близько 100 тис. тонн вантажів (на 9,4% менше).

Вантажообіг трубопровідного транспорту за цей період становив 49,11 млрд тонно-кілометрів (на 36,6% менше, ніж за січень-вересень 2019 року), було прокачано 71,2 млн тонн вантажів (на 13,3% менше).

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