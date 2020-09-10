Fitch прогнозує погіршення показників боргу міст України через пандемію

Fitch відзначає помірне боргове навантаження українських міст. Проте вони мають значні забалансові зобов'язання, зумовлені муніципальними компаніями, здебільшого збитковими.

Пандемія коронавірусу зумовить низькі податкові доходи українських міст у 2020-2021 рр. і прискорить погіршення показників їх боргу в середньостроковій перспективі, вважають у міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"За оцінками Fitch, на операційних доходах рейтингованих українських міст негативно позначатимуться нижчі надходження від прибуткового податку (їх основного джерела доходів) і зниження надходжень від місцевих податків, за деякими з яких було оголошено мораторій на кілька місяців без компенсації з боку держави", - йдеться в прес-релізі Fitch у п'ятницю.

На думку агентства, ймовірний подальший перерозподіл зобов'язань між бюджетами різних рівнів, при цьому збільшується ризик передання не профінансованих повноважень. При цьому короткостроковий характер боргу місцевих і регіональних органів влади підвищує ризик рефінансування і чинить тиск на показники забезпеченості боргу.

"Ми вважаємо, що пандемія зумовить складнішу кон'юнктуру на ринках капіталу, зокрема погіршення доступу до фінансування на тлі зниження перспектив зростання, і високий тиск у плані рефінансування на суверенного емітента", - зазначає агентство.

Fitch відзначає помірне боргове навантаження українських міст. Проте вони мають значні забалансові зобов'язання, зумовлені муніципальними компаніями, здебільшого збитковими.

"Щодо значної частини боргу міст і муніципальних компаній є валютний ризик, що чинить тиск на їхні бюджети, зважаючи на волатильність української гривні та відсутність механізмів хеджування", - констатує агентство.

Fitch нагадує, що рейтинг присвоюється восьми українським містам - Київ, Харків, Львів, Одеса, Миколаїв, Маріуполь (кредитоспроможність - "b+"), стримуються суверенним рейтингом України на рівні "В" зі стабільним прогнозом, Кривий Ріг і Запоріжжя (кредитоспроможність - "b") - зрівнюються із суверенним рейтингом.

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