НОВИНИЛідер "Соціалістичної партії України" Ілля Кива подав до суду на чинного президента України Петра Порошенка з вимогою визнати незаконною приватизацію кондитерської фабрики імені Карла Маркса (нині - київський завод компанії Roshen).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кива подав до суду на Порошенка через "незаконну" приватизацію заводу Roshen
За його словами позов проти Порошенка подали саме зараз, оскільки "з’явилась надія на прозорий та незалежний розгляд справи у суді"
Фото: unian.ua
"Як глава Соцпартії, розуміючи відгуки однопартійців і народу України, подаю позов до суду щодо незаконної приватизації Кондитерської фабрики, а в моєму розумінні вкраденої в українського народу фабрики", - повідомляє прес-служба "Соціалістичної партії".
За його словами позов проти Порошенка подали саме зараз, оскільки "з’явилась надія на прозорий та незалежний розгляд справи у суді". Свою впевненість у "чесному правосудді" Кива пояснив вибором нового президента України.
Київська фабрика Roshen - дочірня компанія корпорації Roshen, заснована у 1874 році. До приватизації у 1996 році називалась "Кондитерською фабрикою ім. Карла Маркса".
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23 04 2019 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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