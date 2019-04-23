Кива подав до суду на Порошенка через "незаконну" приватизацію заводу Roshen

За його словами позов проти Порошенка подали саме зараз, оскільки "з’явилась надія на прозорий та незалежний розгляд справи у суді"

Лідер "Соціалістичної партії України" Ілля Кива подав до суду на чинного президента України Петра Порошенка з вимогою визнати незаконною приватизацію кондитерської фабрики імені Карла Маркса (нині - київський завод компанії Roshen).

"Як глава Соцпартії, розуміючи відгуки однопартійців і народу України, подаю позов до суду щодо незаконної приватизації Кондитерської фабрики, а в моєму розумінні вкраденої в українського народу фабрики", - повідомляє прес-служба "Соціалістичної партії".

За його словами позов проти Порошенка подали саме зараз, оскільки "з’явилась надія на прозорий та незалежний розгляд справи у суді". Свою впевненість у "чесному правосудді" Кива пояснив вибором нового президента України.

Київська фабрика Roshen - дочірня компанія корпорації Roshen, заснована у 1874 році. До приватизації у 1996 році називалась "Кондитерською фабрикою ім. Карла Маркса".