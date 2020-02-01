Киян закликали не викидати ялинки, а здати на перероблення

Зазначається, що на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготували спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок

У Київській міській державній адміністрації закликають не викидати ялинки після новорічних свят, а здати на перероблення у пункти приймання.

Як повідомляє пресслужба КМДА, у Києві запрацювали 15 пунктів приймання новорічних ялинок, повідомляє "Громадське".

"Не викидайте ялинки, а здайте на перероблення. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі й навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин", - зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Зазначається, що на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготували спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Серед пунктів приймання 7 працюють за графіком Пн-Пт 8.30-17.30, у ще 7 - скорочений день у п’ятницю. Пункт на вулиці Герцена, 6 працюватиме включно з вихідними.

Фото: Громадське

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