Киян закликали не викидати ялинки, а здати на перероблення
Як повідомляє пресслужба КМДА, у Києві запрацювали 15 пунктів приймання новорічних ялинок, повідомляє "Громадське".
"Не викидайте ялинки, а здайте на перероблення. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі й навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин", - зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.
Зазначається, що на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготували спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.
Серед пунктів приймання 7 працюють за графіком Пн-Пт 8.30-17.30, у ще 7 - скорочений день у п’ятницю. Пункт на вулиці Герцена, 6 працюватиме включно з вихідними.
Фото: Громадське
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