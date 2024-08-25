Латвія і Україна підписали меморандум про кібербезпеку

Угода про взаєморозуміння передбачає співпрацю у сфері освіти, вивчення, розробки та інновацій.

Латвія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо кібербезпеки, який створить юридичні рамки для співробітництва і забезпечить використання технічних і людських ресурсів у цій сфері.

Про це пише латвійський мовник Delfi, посилаючись на Міноборони.

Меморандум має сприяти обміну інформацією між Ригою і Києвом щодо різноманітних кіберзагроз, та створювати двосторонні канали комунікації для поліпшення оповіщення про кіберінциденти та обміну досвідом і позитивними прикладами.

Також меморандум про взаєморозуміння передбачає співпрацю у сфері освіти, вивчення, розробки та інновацій, організацію спільних публічних заходів, а також здійснення інших дій за взаємною згодою.

Меморандум у Києві підписали міністр оборони Латвії Андріс Спрудс і голова Державної служби спеціальних зв'язків та захисту інформації України Юрій Мироренко.

Спрудс наголосив, що співпраця Латвії та України у сфері кібербезпеки є особливо важливою, оскільки надані Україною знання про здобутий під час війни досвід дадуть змогу Латвії реалізувати більш продумані рішення, щоб зміцнити стійкість і підвищити готовність як у мирний час, так і в кризових ситуаціях.

Латвія надійний партнер Україні. Днями стало відомо, що у Латвії анонсували передачу Україні рекордної партії БПЛА.