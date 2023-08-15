Латвія може допомогти з перевалкою українського зерна

Голова правління залізничної компанії Latvijas dzelzceļš Ріналдс Плявнієкс бачить можливість цієї осені зайнятися перевезенням українського зерна.

Про це повідомляє Delfi.

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", - заявив Плявнієкс.

Він додав, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки і технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

"На сьогодні з'явилася можливість для перевезення українського зерна" - сказав голова латвійської залізничної компанії.

Плявнієкс вважає, що через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна. Плявнієкс також зауважив, що LDz може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.