Латвія на два тижні забороняє в'їзд в країну
Ставши чинними в четвер, поправки в розпорядження про введення надзвичайного стану припускають, що в'їзд у Латвію буде дозволений тільки при невідкладних і важливих причинах, повідомляє "РБК-Україна". Такими є: робота, навчання, возз'єднання сім'ї, лікування, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на постійне місце проживання або відвідування похорону.
Крім того, у країну тимчасово не будуть здійснюватися міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти та на автобусах із Британії, Ірландії, Португалії та в ці країни через високу поширеність нових штамів COVID-19. З дозволу міністра сполучення можуть здійснювати пасажирські перевезення, але не більше п'яти пасажирів.
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