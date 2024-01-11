Латвія надає новий пакет допомоги для України на €600 млн
Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на пресконференції у Ризі з Президентом України Володимиром Зеленським.
"Я сьогодні інформував президента України про наступний пакет допомоги, який включає гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, пристрою зв’язку, екіпірування тощо", - заявив Едгарс Рінкевичс.
Новий пакет допомоги містить боєприпаси, гаубиці, 155-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкову зброю, ракети протиповітряної оборони, міномети, всюдиходи, ручні гранати, гелікоптери, безпілотні літальні апарати, генератори, засоби зв'язку, індивідуальне зимове екіпірування і ракети, уточнив Рінкевичс.
Він додав, що обсяг допомоги Латвії вже становить 1% від ВВП країни і перевищив суму в 600 млн євро.
Латвійський президент нагадав, що його країна взяла на себе зобов’язання очолити Коаліцію дронів в рамках формату "Рамштайн".
"Сьогодні буде також підписано меморандум про співпрацю у військовій сфері. Ми бачимо можливість виробляти дрони, які так необхідні українським військовим. А також буде міжурядова угода щодо допомоги Україні", - додав латвійський президент.
Нагадуємо, що сьогодні Зеленський прибув до Латвії.