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Латвія надає новий пакет допомоги для України на €600 млн

11 січня 2024, 18:25
Латвія надає новий пакет допомоги для України на €600 млн
Фото: з вільних джерел
Президент Латвії оголосив про новий пакет допомоги для України, який включає вертольоти, артилерію, снаряди та ракети.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на пресконференції у Ризі з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Я сьогодні інформував президента України про наступний пакет допомоги, який включає гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, пристрою зв’язку, екіпірування тощо", - заявив Едгарс Рінкевичс.

Новий пакет допомоги містить боєприпаси, гаубиці, 155-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкову зброю, ракети протиповітряної оборони, міномети, всюдиходи, ручні гранати, гелікоптери, безпілотні літальні апарати, генератори, засоби зв'язку, індивідуальне зимове екіпірування і ракети, уточнив Рінкевичс.

Він додав, що обсяг допомоги Латвії вже становить 1% від ВВП країни і перевищив суму в 600 млн євро.

Латвійський президент нагадав, що його країна взяла на себе зобов’язання очолити Коаліцію дронів в рамках формату "Рамштайн".

"Сьогодні буде також підписано меморандум про співпрацю у військовій сфері. Ми бачимо можливість виробляти дрони, які так необхідні українським військовим. А також буде міжурядова угода щодо допомоги Україні", - додав латвійський президент.

Нагадуємо, що сьогодні Зеленський прибув до Латвії.

 

Латвіядопомога

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