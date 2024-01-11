Зеленський прибув до Латвії
11 січня 2024, 16:45
https://twitter.com/krisjaniskarins
Український президент Володимир Зеленський прибув до Латвії.
Про це глава МЗС Латвії Криш’яніс Каріньш написав в соцмережі X (Twitter).
"Мої найтепліші вітання президентові Володимиру Зеленському та міністрові Дмитру Кулебі у Ризі!
Латвія рішуче підтримує боротьбу України за свободу та незалежність. Слава Україні!" - йдеться в дописі.
Зранку ми писали, що Зеленський зустрівся з президентом Естонії.
Вчора, 10 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Вільнюс. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери підписали двосторонні угоди.