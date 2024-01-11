Український президент Володимир Зеленський прибув до Латвії.

Про це глава МЗС Латвії Криш’яніс Каріньш написав в соцмережі X (Twitter).

"Мої найтепліші вітання президентові Володимиру Зеленському та міністрові Дмитру Кулебі у Ризі!

Латвія рішуче підтримує боротьбу України за свободу та незалежність. Слава Україні!" - йдеться в дописі.