Латвія надасть €112 млн військової підтримки Україні

Вже в цьому році Латвія надасть військову підтримку Україні на суму 112 мільйонів євро.

Про це Володимир Зеленський написав в Тelegram-каналі після підписання Угоди між Україною та Латвією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

"Цього року Латвія надасть військову підтримку на суму близько 112 мільйонів євро. Латвія також допомагатиме з відновленням та відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням, безпілотними технологіями та кібербезпекою", - йдеться в дописі.

Він подякував Латвії за готовність допомагати Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, що сьогодні Україна і Латвія підписали безпекову угоду.