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ПОЛІТИКА

Латвія надасть медичну допомогу 120 пораненим українським військовим

27 січня 2023, 16:16
Латвія надасть медичну допомогу 120 пораненим українським військовим
Фото: з вільних джерел
Латвія, яка завжди допомагає гуманітарною та військовою підтримкою, планує у поточному році прийняти на лікування 120 українських військових.

Про це повідомляє портал LSM.

Як зазначає Міністерство охорони здоров’я Латвії, загалом у поточному році планується прийняти близько 120 осіб.

Очільниця МОЗ Ліга Менгельсоне зустрілася з мікрохірургами Олафом Лібермансом і Мартіньшем Малзубрісом, щоб обговорити можливості реконструктивної хірургії в латвійських стаціонарах - ці медики неодноразово оперували поранених в Україні. Вона наголосила, що Латвія продовжить підтримувати український народ. Наразі країна допомагає постраждалим на війні в рамках договору про співпрацю між двома країнами.

Вислухавши рекомендації мікрохірургів, міністр планує обговорити можливості поліпшення меддопомоги в стаціонарних і реабілітаційних установах, зазначили у відомстві.

У статті додають, що у 2022 році до Латвії доправили та надали медичну допомогу в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні та Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 130 пораненим.

Раніше повідомлялось, що Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з рф.

Латвіядопомогавійськові

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