Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з рф

Глава МЗС Латвії Ергар Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з рф після рішення москви вислати посла Естонії.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в Twitter.

"У зв'язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з росією з 24 лютого, вимагаючи від росії відповідних дій", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, росія заявила, що понижує рівень дипвідносин з Естонією і скорочує кількість дипломатів. Представництва обох країн будуть представлені тимчасово повіреними замість послів.

При цьому Естонія оголосила, що висилає посла рф та планує закрити Фінську затоку.