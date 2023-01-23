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Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з рф

23 січня 2023, 15:45
Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з рф
Edgars Rinkevics Latvia Латвія Едгарс Ринкевичс
Глава МЗС Латвії Ергар Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з рф після рішення москви вислати посла Естонії.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Латвії Едгарс  Рінкевичс в Twitter.

"У зв'язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з росією з 24 лютого, вимагаючи від росії відповідних дій", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, росія заявила, що понижує рівень дипвідносин з Естонією і скорочує кількість дипломатів. Представництва обох країн будуть представлені тимчасово повіреними замість послів.

При цьому Естонія оголосила, що висилає посла рф та планує закрити Фінську затоку.

ЛатвіяЕстоніяпосолдипломатіярф тероризм

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