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CУСПІЛЬСТВО

Латвія надійшле Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, дрони і боєприпаси

18 січня 2023, 16:28
Латвія надійшле Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, дрони і боєприпаси
Фото: з вільного доступу
Латвія відправить в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники
Цього тижня міністерка оборони Інара Мурнієце в рамках робочого візиту відвідала Україну, де в Києві зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри детально обговорили ефективність вже наданої Латвією підтримки та заплановані поставки військової підтримки Україні, повідомляє портал Delfi.
 
"Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду і жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати. Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році", - сказала Мурнієце після зустрічі.
 
У листопаді минулого року фонд Ziedot.lv розпочав кампанію зі збору коштів "Хороші новини". Протягом двох місяців під час кампанії було пожертвувано 439 768 євро, які підуть на закупівлю виробленої в Латвії військової техніки та спорядження.
 
25 січня в будівлі 19-го батальйону бойового забезпечення Земессардзе в Улброці відбудеться захід із відправлення першої партії техніки.
 
У ньому візьмуть участь міністерка оборони Інара Мурнієце, посол України в Латвії Олександр Міщенко, колишній командувач Національними збройними силами Латвії Раймонд Граубе, керівниця Ziedot.lv Рута Діманта, представник LV-Teh Угіс Свірідо, представник Global Wolf Motors Клавс Ашманіс і представники збройних сил України.
 
Міноборони повідомило на початку січня, що підтримка, яку Латвія надає Україні, склала 0,93% від ВВП, або понад 314 млн євро. Із цієї суми приблизно 300 млн євро - це військова підтримка, надана латвійським урядом Україні, а інша частина - кошти, пожертвувані латвійцями. Військова допомога Латвії Україні складається з боєприпасів, протитанкових засобів, зенітно-ракетних комплексів Stinger, безпілотних літальних апаратів, самохідних гаубиць, гелікоптерів, палива, індивідуального спорядження, сухих пайків для солдатів та інших необхідних предметів.
 
Нагадаємо раніше повідомлялося, що Латвія може надати Україні нову партію Stinger.
ЛатвіяУкраїнаВійна з РФ

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