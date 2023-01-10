Латвія може надати Україні нову партію Stinger

Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger під час наступного засідання у форматі "Рамштайн" та запропонувати навчання українських військових.

За словами міністерки оборони країни Інари Мурнієце, "список військової підтримки Латвії вже в кишені", повідомляє Суспільне мовлення Латвії.

"Насправді український фронт – це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського", – сказала міністерка.

Мурнієце заявила, що Латвія розглядає можливість надсилання зброї в Україну та навчання українських військових. Враховуючи ту допомогу, яку країна раніше надала Україні, могла б знову запропонувати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

"Зустрічаючись з українськими колегами, вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати допомагати зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії", – зазначила очільниця латвійського оборонного відомства.

Також вона вважає, що Україна високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони, тому Латвія також могла б продовжити їхнє постачання.

Наступна, восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн", відбудеться 20 січня 2023 року.

Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню росії.

Нагадаємо, Київ отримає 10 міських автобусів від Латвії.