Названо дату наступної зустрічі у форматі Рамштайн

Наступна зустріч міністрів оборони країн-партнерів України, які допомагають у протистоянні російській агресії, відбудеться 20 січня у німецькому місті Рамштайн.

Про це повідомляє повідомилапресслужба міністерства оборони Німеччини.

Повідомляється, що Крістін Ламбрехт провела розмову з міністром оборони Лойдом Остіном, основною темою якої була поточна ситуація в Україні та координація подальшого військового забезпечення супротиву України. Зокрема міністри обговорювали передачу анонсованого напередодні військового забезпечення, а також обговорили плани щодо майбутнього. Зокрема підготовку до зустрічі у Рамштайні.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні бронетранспортерів Marder та ЗРК Patriot. У свою чергу, президент США Джо Байден заявив, що штати передадуть Україні бойові машини піхоти Bradley.