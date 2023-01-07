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Названо дату наступної зустрічі у форматі Рамштайн

07 січня 2023, 17:30
Названо дату наступної зустрічі у форматі Рамштайн
Фото: з вільного доступу
Наступна зустріч міністрів оборони країн-партнерів України, які допомагають у протистоянні російській агресії, відбудеться 20 січня у німецькому місті Рамштайн.

Про це повідомляє повідомилапресслужба міністерства оборони Німеччини.

Повідомляється, що Крістін Ламбрехт провела розмову з міністром оборони Лойдом Остіном, основною темою якої була поточна ситуація в Україні та координація подальшого військового забезпечення супротиву України. Зокрема міністри обговорювали передачу анонсованого напередодні військового забезпечення, а також обговорили плани щодо майбутнього. Зокрема підготовку до зустрічі у Рамштайні. 

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні бронетранспортерів Marder та  ЗРК Patriot. У свою чергу, президент США Джо Байден заявив, що штати передадуть Україні бойові машини піхоти Bradley. 

НімеччинаРамштайн

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