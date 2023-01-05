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Німеччина передасть Україні батарею ППО "Patriot"

05 січня 2023, 21:58
Німеччина передасть Україні батарею ППО
Фото: з вільного доступу
Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомила преслужба уряду Німеччини

Під час телефонної розмови президент Байден і канцлер Шольц висловили рішучість підтримувати Україну у боротьбі проти росії стільки, скільки це буде потрібно.

"На тлі триваючих ракетних і безпілотних атак росії на критично важливу інфраструктуру України президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і далі підтримувати нагальні потреби України в засобах протиповітряної оборони. Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракетних комплексів "Patriot". Німеччина долучиться до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО "Patriot" в Україну", - йдеться в заяві.

Байден і Шольц висловили вдячність за військову підтримку, що її надають Україні інші союзники та партнери, схвалили координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України, що тривають, і привітали додаткові пожертви систем ППО та бойових машин.

Нагадаємо, що США нададуть Україні новий пакет допомоги, який включатиме 50 БМП Bradley.

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