Німеччина передасть Україні батарею ППО "Patriot"

Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомила преслужба уряду Німеччини.

Під час телефонної розмови президент Байден і канцлер Шольц висловили рішучість підтримувати Україну у боротьбі проти росії стільки, скільки це буде потрібно.

"На тлі триваючих ракетних і безпілотних атак росії на критично важливу інфраструктуру України президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і далі підтримувати нагальні потреби України в засобах протиповітряної оборони. Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракетних комплексів "Patriot". Німеччина долучиться до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО "Patriot" в Україну", - йдеться в заяві.

Байден і Шольц висловили вдячність за військову підтримку, що її надають Україні інші союзники та партнери, схвалили координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України, що тривають, і привітали додаткові пожертви систем ППО та бойових машин.

Нагадаємо, що США нададуть Україні новий пакет допомоги, який включатиме 50 БМП Bradley.