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Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які хочуть уникнути мобілізації

Уряд Латвії не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної мобілізації.
Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які хочуть уникнути мобілізації Фото: з вільних джерел

Про це написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня", - йдеться у повідомленні.

Раніше Ринкевичс закликав міжнародну спільноту відреагувати на заплановані фейкові "референдуми" рф новими санкціями та більшої кількістю зброї для України.

Як повідомлялося, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян росії з шенгенськими візами.

Нагадаємо, що після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі квитки в Стамбул і Єреван.

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21 09 2022 13:24
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