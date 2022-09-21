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Після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі квитки в Стамбул і Єреван

Відразу після виступу президента рф путіна, під час якого він, зокрема, оголосив про часткову мобілізацію, росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану.
Після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі квитки в Стамбул і Єреван Джерело: скріншот

За кілька хвилин після виступу путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул та Єреван

Раніше повідомлялось, що президент посії путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.

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21 09 2022 11:34
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