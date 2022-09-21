НОВИНИВідразу після виступу президента рф путіна, під час якого він, зокрема, оголосив про часткову мобілізацію, росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі квитки в Стамбул і Єреван
Джерело: скріншот
За кілька хвилин після виступу путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул та Єреван
Раніше повідомлялось, що президент посії путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
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21 09 2022 11:34 МЕДІА
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