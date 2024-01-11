Латвія очолить "коаліцію дронів" в рамках "Рамштайн"

Латвія візьме на себе лідерську роль у "коаліції дронів" серед країн, які надають військову підтримку Україні для протидії агресії рф.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Риги.

"Латвія очолює "коаліцію дронів" у рамках формату "Рамштайн", та що безпілотники, яка є одна зі сфер співпраці а рамках меморандуму про військове співробітництво", - сказав Рінкевичс

Її Україна і Латвія підпишуть в рамках візиту Зеленського.

"Ми бачимо, що у нас є можливість до співпраці. Ми можемо виготовляти дешевші дрони, які дуже ефективні і дуже необхідні українським військовим, щоб досягати успіху", - додав литоський прехидень.

Він також анонсував новий пакет допомоги для України на €600 млн, який включає зброю та боєприпаси.