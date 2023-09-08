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Латвія отримає системи ПРО протягом 2-3 років

08 вересня 2023, 13:38
Латвія отримає системи ПРО протягом 2-3 років
Фото: з вільного доступу
Латвія планує отримати різні системи протиракетної оборони протягом 2-3 років.

Також тривають переговори про можливість більш ранніх постачань.

Про це розказала на телеканалі TV3 міністр оборони Інара Мурнієце,  інформує Delfi.

"Довгі терміни поставок пов'язані з тим, що зараз попит на таку продукцію величезний. Наразі повітряний простір Латвії охороняють патрулі повітряних сил НАТО", - сказала Інара Мурнієце.

Міноборони Латвії має 3 проєкти ракетних комплексів, які хоче отримати країна: засоби берегової оборони від кораблів, системи ППО середньої дальності і ракетна артилерія.

Суму договору не розголошують, але постачання систем ППО можуть початися в 2025 року. 

Нагадаємо, що в кінці літа Латвія передала Україні гелікоптер Мі-17.
Латвіясистема ПРО2025

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