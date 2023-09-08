Латвія отримає системи ПРО протягом 2-3 років
Також тривають переговори про можливість більш ранніх постачань.
Про це розказала на телеканалі TV3 міністр оборони Інара Мурнієце, інформує Delfi.
"Довгі терміни поставок пов'язані з тим, що зараз попит на таку продукцію величезний. Наразі повітряний простір Латвії охороняють патрулі повітряних сил НАТО", - сказала Інара Мурнієце.
Міноборони Латвії має 3 проєкти ракетних комплексів, які хоче отримати країна: засоби берегової оборони від кораблів, системи ППО середньої дальності і ракетна артилерія.
Суму договору не розголошують, але постачання систем ППО можуть початися в 2025 року.Нагадаємо, що в кінці літа Латвія передала Україні гелікоптер Мі-17.