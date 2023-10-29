Латвія передасть 12 дронів українській поліції

Міністерство внутрішніх справ Латвії подарували поліції України 12 дронів.

Про це повідомляє портал Delfi.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс зустрівся в Литві з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, де вони обговорили поточну ситуацію в Україні та допомогу її населенню.

Крім того, міністри обговорили досвід роботи органів внутрішніх справ України в умовах війни.

Продовжуючи підтримку Україні МВС Латвії, Державна поліція, Державна прикордонна служба та Державна пожежно-рятувальна служба тримають постійний контакт з українськими держустановами.

На черговій зустріч стало відомо, що служби МВС Латвії безкоштовно передадуть Державній поліції України 12 безпілотних літальних апаратів.

Доставку в Україну партії дронів організує ДПРС.

Козловскіс, державний секретар МВС Дмитрій Трофімов і начальник Державної прикордонної служби генерал Гунтіс Пуятс зустрілися у Вільнюсі з міністрами внутрішніх справ і керівниками прикордонних служб трьох країн Балтії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та України, щоб обговорити ситуацію з безпекою в регіоні, а також спільні дії.

Раніше стало відомо, що Латвія планує передавати Україні конфісковані авто з російською реєстрацією.