Латвія планує передавати Україні конфісковані авто з російською реєстрацією

Сьогодні ​​Сейм Латвії в першому читанні ухвалив поправки до закону "Про дорожній рух", які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих в рф транспортних засобів.

Про це повідомля видання Delfi.

Законопроєкт передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в росії, повинен буде зареєструвати транспортний засіб або вивезти його з території Латвії протягом 3-ьох місяців від дня набрання законом чинності.

Після закінчення перехідного періоду використання зареєстрованих в росії авто можливе буде лише при транзиті через країну.

Машина, зареєстрована в росії, зможе перетнути територію Латвії транзитом лише один раз.

При цьому поправки зобов'язують подавати перед в'їздом до Латвії інформацію про зареєстрований в рф транспортний засіб, водія транспортного засобу і про період, протягом якого автомобіль братиме участь у дорожньому русі в країні. Термін не повинен перевищувати 24 години.

Якщо ж транспортний засіб не зареєстрований в Латвії або не виїжджає за межі країни його можуть конфіскувати.

Вилучені автомобілі будуть передані Україні.

В Міністерстві юстиції додали, що, з урахуванням повномасштабного нападу росії на Україну і загрози її територіальній цілісності, суверенітету і незалежності, присутність російських зареєстрованих транспортних засобів на території Латвії неприпустима.

Також російські авто часто не відповідають технічним вимогам ЄС і використання таких транспортних засобів у дорожньому русі може поставити під загрозу його безпеку.

Відповідно до конституції створено правову базу, яка зміцнить безпеку держави і суспільства під час гібридної загрози, видаливши з доріг Латвії під санкційні російські транспортні засоби.

Закон має набути чинності в середині листопада.

Ще на початку вересня Латвія заявила, що не пускатиме авто з російською реєстрацією.