Латвія передасть Україні 1000 дронів
Міністерство оборони Латвії підготувало до передачі Києву більше 1000 дронів різних типів.
Про це міністр оборони Андріс Спрудс написав в соцмережі X (Twitter).
"Разом із латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Підготовлено останню партію, що складається з понад 1000 бойових безпілотників різних типів", - йдеться в дописі.
За словами міністра, коаліцію безпілотників очолюють Латвія і Велика Британія.
Спрудс додав, що в 2025 році Латвія виділить ще 20 млн євро на закупівлю безпілотників у рамках коаліції.
Восени стало відомо, що країни коаліції безпілотників виділяють €1,8 млрд для ЗСУ.