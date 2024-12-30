Латвія передасть Україні 1000 дронів

В наступному році країна виділить ще €20 млн на закупівлю БпЛА у рамках коаліції.

Міністерство оборони Латвії підготувало до передачі Києву більше 1000 дронів різних типів.

Про це міністр оборони Андріс Спрудс написав в соцмережі X (Twitter).

"Разом із латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Підготовлено останню партію, що складається з понад 1000 бойових безпілотників різних типів", - йдеться в дописі.

За словами міністра, коаліцію безпілотників очолюють Латвія і Велика Британія.

Спрудс додав, що в 2025 році Латвія виділить ще 20 млн євро на закупівлю безпілотників у рамках коаліції.

Восени стало відомо, що країни коаліції безпілотників виділяють €1,8 млрд для ЗСУ.