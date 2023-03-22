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Латвія передасть Україні медобладнання майже на €300 тисяч

22 березня 2023, 12:17
Латвія передасть Україні медобладнання майже на €300 тисяч
Фото: з вільних джерел
Транспортні і логістичні витрати на перевезення обладнання буде відшкодовано з бюджету ЄС.

Уряд Латвії передасть Україні медичне обладнання на суму €297 861. 

Повідомляє Delfi.

Міністерство охорони здоров’я Латвії передадуть Україні 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, 10 станцій перфузійної системи, 4 аспіраційні установки, комплект вентилятора та дихальних трубок, а також станцію моніторингу показників життєдіяльності пацієнтів.

Транспортування та логістику медичного обладнання координуватиме Державна пожежно-рятувальна служба Латвії. Транспортні і логістичні витрати будуть відшкодовані з бюджету механізму цивільного захисту ЄС, йдеться в матеріалі. 

На тижні, прем'єр Латвії заявив, що вступ України в НАТО потрібен не лише їй. 

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