Латвія передасть Україні медобладнання майже на €300 тисяч

Транспортні і логістичні витрати на перевезення обладнання буде відшкодовано з бюджету ЄС.

Уряд Латвії передасть Україні медичне обладнання на суму €297 861.

Повідомляє Delfi.

Міністерство охорони здоров’я Латвії передадуть Україні 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, 10 станцій перфузійної системи, 4 аспіраційні установки, комплект вентилятора та дихальних трубок, а також станцію моніторингу показників життєдіяльності пацієнтів.

Транспортування та логістику медичного обладнання координуватиме Державна пожежно-рятувальна служба Латвії. Транспортні і логістичні витрати будуть відшкодовані з бюджету механізму цивільного захисту ЄС, йдеться в матеріалі.

На тижні, прем'єр Латвії заявив, що вступ України в НАТО потрібен не лише їй.