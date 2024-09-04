Латвія передасть Україні ще 18 авто, які забрали у п’яних водіїв

Їх оціночна вартість склад 94 680 євро.

Латвія безоплатно передасть Україні ще 18 машин, конфіскованих за водіння у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє латвійський мовник Delfi.

Загальна попередня ринкова вартість 18 транспортних засобів, які передаються Україні, становить 94 680 євро.

Більше чверті від цієї суми складає Audi Q7 2017 року випуску, ціна якої 25 тисяч євро.

У Латвії за керування автомобілем водієм, в організмі якого вміст алкоголю вище 1,5 проміле або наявне наркотичне, психотропне, токсичне чи інше сп'яніння, передбачено кримінальну відповідальність.

Крім штрафу, автомобіль конфіскується.

В кінці минулого року Латвія передала ЗСУ конфісковані у п'яних водіїв авто на майже мільйон євро.