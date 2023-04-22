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Латвія передасть усі свої Stinger Україні

22 квітня 2023, 09:14
Латвія передасть усі свої Stinger Україні
Джерело: .wikipedia
Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила про рішення передати Україні усі наявні в латвійської сторони переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це пише Європейська правда.

"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше", – сказала міністр. 

Разом з тим, Латвія і далі продовжує втілювати програму підготовки українських військовослужбовців.

"Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які пройшли підготовку в Латвії цьогоріч, якщо порівняти з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях. Упевнена, що до кінця року Латвія підготує майже три тисячі солдатів Збройних Сил України", – додала Інара Мурнієце.

За словами глави міноборони, Рига разом із іншими союзниками працює над новою ініціативою щодо підготовки солдатів Збройних Сил України в Латвії.

Вперше в січні місяці Латвія оголосила, що надійшле Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, дрони і боєприпаси.
ЛатвіяStingerПЗРК

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