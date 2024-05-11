Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва

Латвія на "максимальний відсоток підтримує Україну у всіх її починаннях", наголосив посол Анатолій Куцевол.

Латвія планує передавати Україні дрони власного виробництва. Те ж стосується і радіолокаційних систем захисту.

Про це заявив посол України в Латвії Анатолій Куцевол в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту", – зазначив дипломат.

За словами посла, розвивається також коаліція 155-мм снарядів, "є й інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з погляду безпеки".

"Програма-мінімум – забезпечити таку ж кількість воїнів, що поїхали на лікування, як і раніше. Але є домовленість, зокрема з міністром охорони здоров’я, про те, що ми шукаємо можливості збільшити цю кількість. Тепер обговорюємо, чи можна було б прийняти від 150 до 200 українських військових на рік", – додав він.

Резюмуючи, посол зазначив, що "Латвія на максимальний відсоток підтримує Україну у всіх її починаннях".