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ПОЛІТИКА

Латвія починає будівництво 60-кілометрового паркану на кордоні з білоруссю

09 квітня 2023, 16:23
Латвія починає будівництво 60-кілометрового паркану на кордоні з білоруссю
Фото: з вільних джерел
Будівництво огорожі сподіваються завершити до кінця 2024 року.

Латвія розпочинає другий етап будівництва паркану вздовж кордону з білоруссю довжиною 63,9 км. 

Про це повідомляє  Delfi.

Зазначимо, що на першому етапі Латвія побудувала 54 км паркану на кордоні з білоруссю. При цьому погода взимку не сприяла продовженню робіт у болотистій місцевості. Їх відновлять, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.

Окрім того, частина проблем пов'язана з рельєфом місцевості, адже прикордонна інфраструктура має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, а дороги повинні бути безпечними для руху.

Загалом проєкт передбачає будівництво паркану на 173-кілометровій смузі латвійсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, в Латвії закликали посилити санкції проти росії та білорусі.

Латвіяпарканбілорус

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