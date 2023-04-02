Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

В Латвії закликали посилити санкції проти росії та білорусі

02 квітня 2023, 14:52
В Латвії закликали посилити санкції проти росії та білорусі
Edgars Rinkevics Latvia Латвія Едгарс Ринкевичс
Так, Рінкевичс підкреслив, що ні за три дні, ні за три тижні, ні за три місяці росіяни не змогли захопити жодного великого міста в Україні.

Заходу слід запровадити нові санкції проти росії та білорусі після заяви російського диктатора володимира путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю у білорусі.

 

Про це повідомляє міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я вважаю, що це акт відчаю, тому що ви бачите, що війна в Україні йде не дуже добре для пана путіна", - сказав він.

Так, Рінкевичс підкреслив, що ні за три дні, ні за три тижні, ні за три місяці росіяни не змогли захопити жодного великого міста в Україні.

"Я вважаю, що це лише продовження ядерного шантажу, який ми спостерігали минулого року. На мою думку, таке оголошення чітко свідчить про те, що білорусь не є суверенною державою. Це фактично частина російського військового округу. І нам потрібно накласти більше санкцій як на росію, так і на білорусь, просто щоб дати зрозуміти, що цей шантаж, ці кроки не спрацюють", - сказав він.

Міністр вважає, що ядерна риторика рф не така впливова, як можна було б подумати. При цьому він підкреслив, що не можна припускати, що якщо Захід не допоможемо Україні, росія зупиниться і не піде на ескалацію.

"Мета путіна - не сісти за стіл переговорів - мета путіна - захопити Україну, (етнічно - ред.) очистити її, вчинити всі ті звірства, виявлені на територіях, звільнених Україною", - додав Рінкевичс.

 

війнаЛатвіясанкціі проти росії

Останні матеріали

кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Політика
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Переклад iPress – 31 березня 2023, 16:02
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Просто скажіть
Політика
Просто скажіть "ні" і не дайте путіну очолити Раду Безпеки ООН. Чому росія не має права голосу в ООН – TIME
Переклад iPress – 31 березня 2023, 08:36
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Політика
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється