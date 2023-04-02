В Латвії закликали посилити санкції проти росії та білорусі

Так, Рінкевичс підкреслив, що ні за три дні, ні за три тижні, ні за три місяці росіяни не змогли захопити жодного великого міста в Україні.

Заходу слід запровадити нові санкції проти росії та білорусі після заяви російського диктатора володимира путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю у білорусі.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я вважаю, що це акт відчаю, тому що ви бачите, що війна в Україні йде не дуже добре для пана путіна", - сказав він.

Так, Рінкевичс підкреслив, що ні за три дні, ні за три тижні, ні за три місяці росіяни не змогли захопити жодного великого міста в Україні.

"Я вважаю, що це лише продовження ядерного шантажу, який ми спостерігали минулого року. На мою думку, таке оголошення чітко свідчить про те, що білорусь не є суверенною державою. Це фактично частина російського військового округу. І нам потрібно накласти більше санкцій як на росію, так і на білорусь, просто щоб дати зрозуміти, що цей шантаж, ці кроки не спрацюють", - сказав він.

Міністр вважає, що ядерна риторика рф не така впливова, як можна було б подумати. При цьому він підкреслив, що не можна припускати, що якщо Захід не допоможемо Україні, росія зупиниться і не піде на ескалацію.

"Мета путіна - не сісти за стіл переговорів - мета путіна - захопити Україну, (етнічно - ред.) очистити її, вчинити всі ті звірства, виявлені на територіях, звільнених Україною", - додав Рінкевичс.