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ПОЛІТИКА

Латвія попереджає про нову хвилю загроз з боку росії

03 лютого 2025, 19:04
Латвія попереджає про нову хвилю загроз з боку росії
Фото: з вільних джерел
За прогнозами служби, росія, безсумнівно, продовжить спроби впливати на суспільно-політичні процеси в Латвії й у 2025 році.

Зловмисна діяльність росії в Латвії у 2025 році може стати більш різноманітною. Серед викликів безпеці країни головне місце посідатиме ризик диверсій, інспірованих російськими спецслужбами. 

Такий прогноз зробила Служба державної безпеки (СДБ) Латвії, повідомляє Delfi.

За прогнозами служби, росія, безсумнівно, продовжить спроби впливати на суспільно-політичні процеси в Латвії й у 2025 році, в тому числі й агресивними методами. При цьому організовані зловмисні дії рф можуть стати більш різноманітними.

Зазначається, що у 2025 році російські спецслужби продовжать активну діяльність проти Латвії, зберігаючи той самий рівень агресивності.

Серед викликів безпеці Латвії головне місце посідатиме ризик диверсій, інспірованих російськими спецслужбами. Як компонент гібридної війни, диверсії можуть бути використані для дестабілізації внутрішньої безпеки країни, завдання шкоди інфраструктурі та створення відчуття незахищеності в суспільстві. 

У СДБ наголосили, що зростання цих ризиків пов'язане зі зміною тактики кремля - від трактування вторгнення в Україну як локальної війни до геополітичного конфлікту з НАТО.

Водночас традиційна розвідувальна діяльність - вербування латвійців для отримання секретної інформації - залишатиметься основою діяльності російських спецслужб.

Їх, як і раніше, в першу чергу цікавитиме інформація про військову і цивільну оборону, енергетичну і транзитну політику, події з пропагандистським потенціалом, а також позиція Латвії в міжнародних відносинах стосовно політики кремля.

Окрім цього, як зазначили у СДБ, також будуть докладені зусилля для вербування осіб, які можуть впливати на прийняття рішень в інтересах росії.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Захід повинен уникати проявів слабкості перед росією та готуватися до можливих загроз, аби не допустити подальших агресивних кроків з боку москви.

війнаНАТОЛатвіяросія загроза

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