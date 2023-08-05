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Латвія попросить 6 тисяч росіян виїхати з країни

05 серпня 2023, 09:43
Латвія попросить 6 тисяч росіян виїхати з країни
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Управління у справах громадянства та міграції Латвії попросить 6 тисяч російських громадян залишити країну - усім громадянам в вересні мають надійти інформативні листи.

Про це інформує LSM.

Мова йде про навіть тих громадян, хто ще навіть не спробував пройти перевірку на отримання статусу постійного жителя ЄС.

"Десь 5-6 тисяч, за моїми прогнозами. Це люди, які не виявили жодного бажання – ні складати іспит, ні отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать. Якщо дивитися на закон, який він зараз є, то PMLP просто повинне висилати вимогу покинути країну протягом 3 місяців" - заявив голова Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмарса Лідаки. 

В міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що такі листи вже готують і адресатів може бути близько 6 тисяч.

"Якщо у людини немає прав перебувати в країні, то потрібно виїжджати в країну, де у людини є право на перебування. Час для виїзду – три місяці. Він дається для того, щоб людина могла виїхати без поспіху.

Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і, відповідно, нагадають про те, що потрібно виїжджати. Кримінальна відповідальність не передбачена, але передбачена адміністративна, тож людину можуть оштрафувати" - сказав заступник держсекретаря МВС Вілніса Вітоліньша.

Такі громадяни можуть отримати будь-який інший дозвіл на перебування в Латвії, наприклад, візу чи тимчасову посвідку на проживання, додав Вітоліньша.

Вчора Латвія заявила, що створить спецзагін для відбиття можливого нападу з білорусі.
Латвіяросіяни

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