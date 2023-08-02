Латвія створить спецзагін для відбиття можливого нападу з білорусі – The Guardian

Це відповідь Латвії на прибуття до білорусі загону найманців ПВК Вагнера.

Після перебазування у білорусь терористів-вагнерівців та провокації у польщі з білоруськими гелікоптерами Латвія вирішила посилити оборону кордону.



Про це повідомляє The Guardian із посиланням на главу латвійської державної прикордонної охорони Гунтіса Пуятса.

Пуятс заявив у середу, 2 серпня, що ризики безпеки в безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими відтоді, як Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент "гібридної війни", але вони зросли з приходом вагнерівців.



За його словами, у країні почалася підготовка спеціального прикордонного загону. Це відповідь Латвії на прибуття до білорусі загону найманців ПВК Вагнера та інциденту з білоруськими гелікоптерами, які перетнули кордон із Польщею.