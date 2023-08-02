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Латвія створить спецзагін для відбиття можливого нападу з білорусі – The Guardian

02 серпня 2023, 21:55
Латвія створить спецзагін для відбиття можливого нападу з білорусі – The Guardian
Фото: gorod.lv
Це відповідь Латвії на прибуття до білорусі загону найманців ПВК Вагнера.

Після перебазування у білорусь терористів-вагнерівців та провокації у польщі з білоруськими гелікоптерами Латвія вирішила посилити оборону кордону.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на главу латвійської державної прикордонної охорони Гунтіса Пуятса.

Пуятс заявив у середу, 2 серпня, що ризики безпеки в безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими відтоді, як Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент "гібридної війни", але вони зросли з приходом вагнерівців.

За його словами, у країні почалася підготовка спеціального прикордонного загону. Це відповідь Латвії на прибуття до білорусі загону найманців ПВК Вагнера та інциденту з білоруськими гелікоптерами, які перетнули кордон із Польщею.

За словами Пуятса, Латвія оцінювала ризики для країни з моменту, як білорусь почала використовувати мігрантів, як інструмент "гібридної війни". Однак із прибуттям групи Вагнера вони зросли ще більше.

 

Латвіявійна в Україніросія окупантивагнерівці

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