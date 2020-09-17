ПОЛІТИКА НОВИНИСейм Латвії в першому читанні прийняв закон про заборону георгіївської стрічки. Поправки передбачають заборону її використання на публічних заходах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Латвія прийняла закон про заборону георгіївської стрічки
Повідомляється, що георгіївська стрічка буде заборонена на розважальних, святкових заходах, а також на зборах, ходах і пікетах
Фото : РБК - Україна
Про це пише delfi.lv, передає РБК - Україна.
Повідомляється, що георгіївська стрічка буде заборонена на розважальних, святкових заходах, а також на зборах, ходах і пікетах. Раніше голова комісії Сейму з прав людини та громадських справах Артусс Кайміньш заявляв, що Рига повинна прийняти це рішення з урахуванням експансії Росії в Україні та її тоталітарної ідеології щодо колишніх республік СРСР.
На сьогодні в Латвії заборонено використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік, а також символіки нацистської Німеччини.
Нагадаємо, що на території хутора неподалік Риги створили новий туристичний об'єкт - велику мапу Латвії на лузі.
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