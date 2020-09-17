Латвія прийняла закон про заборону георгіївської стрічки

Повідомляється, що георгіївська стрічка буде заборонена на розважальних, святкових заходах, а також на зборах, ходах і пікетах

Сейм Латвії в першому читанні прийняв закон про заборону георгіївської стрічки. Поправки передбачають заборону її використання на публічних заходах.

Про це пише delfi.lv, передає РБК - Україна.

Повідомляється, що георгіївська стрічка буде заборонена на розважальних, святкових заходах, а також на зборах, ходах і пікетах. Раніше голова комісії Сейму з прав людини та громадських справах Артусс Кайміньш заявляв, що Рига повинна прийняти це рішення з урахуванням експансії Росії в Україні та її тоталітарної ідеології щодо колишніх республік СРСР.

На сьогодні в Латвії заборонено використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік, а також символіки нацистської Німеччини.

Нагадаємо, що на території хутора неподалік Риги створили новий туристичний об'єкт - велику мапу Латвії на лузі.