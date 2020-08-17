У Латвії туристи можуть прогулятися зеленою мапою країни
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Turist.
"Неподалік Риги, в Лієлвардському районі, є хутір Lūšu Drava, господарі якого стали авторами нового туристичного об'єкта - на лузі на території хутора з'явилася велика мапа Латвії", - йдеться в повідомленні.
За словами власника хутора Яніса Лусіса, ширина контуру Латвії, створеного на лузі, становить трохи менше 200 метрів, а периметр - 600 метрів.
"Між іншим, щодо частин світу контур Латвії розташований саме так, як і наша країна на земній кулі. Тож тепер ми маємо просто почекати, поки одного разу Google Maps знову сфотографує нашу ділянку землі через супутники, й нашу маленьку Латвію буде видно віртуально", - розповів Лусіс.
Власник каже, що для створення мапи навесні геодезист наніс майже 300 точок, щоб позначити потрібні контури, лінії та повороти, й тільки потім почали косити траву. Тепер перед господарями стоїть завдання безпомилково зберегти ці контури пізньої осені, а також взимку.
Фото: Укрінформ
Крім зеленої мапи, гостям тут пропонують уроки бджільництва, майстер-класи з виготовлення воскових свічок і поле для диск-гольфу.
Перед тим, як приїхати на хутір, господарі просять обов'язково зв'язатися з ними заздалегідь.
Нагадаємо, що свої кордони для українців відкрили 42 країни
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО “Стара Умань” оновила маршрут монастирськими підземеллями
- ВІДЕО У Парижі відкрили плавучий кінотеатр на річці Сена
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"