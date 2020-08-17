У Латвії туристи можуть прогулятися зеленою мапою країни

Перед тим, як приїхати на хутір, господарі просять обов'язково зв'язатися з ними заздалегідь

На території хутора неподалік Риги створили новий туристичний об'єкт - велику мапу Латвії на лузі.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Turist.

"Неподалік Риги, в Лієлвардському районі, є хутір Lūšu Drava, господарі якого стали авторами нового туристичного об'єкта - на лузі на території хутора з'явилася велика мапа Латвії", - йдеться в повідомленні.

За словами власника хутора Яніса Лусіса, ширина контуру Латвії, створеного на лузі, становить трохи менше 200 метрів, а периметр - 600 метрів.

"Між іншим, щодо частин світу контур Латвії розташований саме так, як і наша країна на земній кулі. Тож тепер ми маємо просто почекати, поки одного разу Google Maps знову сфотографує нашу ділянку землі через супутники, й нашу маленьку Латвію буде видно віртуально", - розповів Лусіс.

Власник каже, що для створення мапи навесні геодезист наніс майже 300 точок, щоб позначити потрібні контури, лінії та повороти, й тільки потім почали косити траву. Тепер перед господарями стоїть завдання безпомилково зберегти ці контури пізньої осені, а також взимку.

Фото: Укрінформ

Крім зеленої мапи, гостям тут пропонують уроки бджільництва, майстер-класи з виготовлення воскових свічок і поле для диск-гольфу.

Перед тим, як приїхати на хутір, господарі просять обов'язково зв'язатися з ними заздалегідь.

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