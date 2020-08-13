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Свої кордони для українців відкрили 42 країни - Кулеба

Додалася Вірменія за умови дотримання 14 днів самоізоляції, а також Буркіна-Фасо, Того і Чад
"Минулого тижня таких країн було 38, за тиждень їх кількість збільшилася на чотири", - сказав Кулеба.
Свої кордони для українців відкрили 42 країни - Кулеба Фото: Casa Malca / Facebook

Станом на четвер громадянам дозволений в'їзд з обмеженнями і без у 42 країни.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Минулого тижня таких країн було 38, за тиждень їх кількість збільшилася на чотири", - сказав Кулеба.

Зокрема, додалася Вірменія за умови дотримання 14 днів самоізоляції, а також Буркіна-Фасо, Того і Чад.

Міністр нагадав також, що українці можуть перевірити актуальну інформацію щодо поїздок за допомогою онлайн-мапи tripadvisor.mfa.gov.ua.  

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13 08 2020 12:11
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