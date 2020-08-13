ВІДПОЧИНОК НОВИНИ"Минулого тижня таких країн було 38, за тиждень їх кількість збільшилася на чотири", - сказав Кулеба.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Свої кордони для українців відкрили 42 країни - Кулеба
Додалася Вірменія за умови дотримання 14 днів самоізоляції, а також Буркіна-Фасо, Того і Чад
Фото: Casa Malca / Facebook
Станом на четвер громадянам дозволений в'їзд з обмеженнями і без у 42 країни.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Минулого тижня таких країн було 38, за тиждень їх кількість збільшилася на чотири", - сказав Кулеба.
Зокрема, додалася Вірменія за умови дотримання 14 днів самоізоляції, а також Буркіна-Фасо, Того і Чад.
Міністр нагадав також, що українці можуть перевірити актуальну інформацію щодо поїздок за допомогою онлайн-мапи tripadvisor.mfa.gov.ua.
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