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Норвегія повернула обов'язковий карантин для мандрівників з кількох країн Європи

Тепер Норвегія з суботи повторно вводить 10-денний карантин для всіх мандрівників з Польщі, Мальти, Ісландії, Кіпру та Нідерландів, а також з Фарерських островів і деяких регіонів Данії і Швеції
Минулого тижня Норвегія призупинила реалізацію плану з подальшого послаблення коронавірусних правил і закликала своїх громадян утриматися від закордонних поїздок на тлі пришвидшення поширення вірусу.
Норвегія повернула обов Фото: з вільних джерел

Уряд Норвегії розпорядився повернути карантин для мандрівників з кількох європейських країн та нагадав норвежцям рекомендацію уникати поїздок за кордон. 

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда". 

За даними Норвезького інституту суспільної охорони здоров'я, минулого тижня в Норвегії діагностували COVID-19 у 357 осіб. Це найвищий показник з квітня, хоча він значно нижчий за рекордні 1733 випадки, виявлені протягом тижня наприкінці березня. 

Минулого тижня Норвегія призупинила реалізацію плану з подальшого послаблення коронавірусних правил і закликала своїх громадян утриматися від закордонних поїздок на тлі пришвидшення поширення вірусу.

Хоча Норвегія не є членом Європейського Союзу, вона входить в Шенгенську зону і на ранній стадії пандемії в країні діяли одні з найсуворіших обмежень на поїздки в Європі. З червня вони були поступово скасовані.

Тепер Норвегія з суботи повторно вводить 10-денний карантин для всіх мандрівників з Польщі, Мальти, Ісландії, Кіпру та Нідерландів, а також з Фарерських островів і деяких регіонів Данії і Швеції.

Норвегія вже запровадила аналогічні обмеження для Іспанії, Франції, Швейцарії та кількох інших країн.

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12 08 2020 17:11
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