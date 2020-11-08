Лоукостер easyJet отримав дозвіл літати з Італії до України
Авіакомпанія easyJet, один з найбільших лоукостерів у Європі, отримав дозвіл виконувати рейси з Італії до України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.
Згідно з офіційною інформацією авіаційного регуляторного органу Італії ENAC, авіакомпанія подала запит та отримала право на виконання польотів з Італії до України до кінця жовтня 2020 року.
Права оформлені 23 липня на австрійський відділ easyJet - easyJet Europe Airline GmbH.
Список маршрутів поки не вказаний, але зазначено, що це може бути 12 щотижневих рейсів.
Раніше нові рейси до Італії анонсували також низка інших компаній. Зокрема, угорський лоукостер Wizz Air запустить 14 нових маршрутів, деякі - вже з середини серпня.
Нагадаємо, що Австрія знімає заборону на рейси з України, але ускладнює правила в'їзду
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