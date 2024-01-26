Латвія відкрила понад 250 кримінальних справ через порушення санкцій проти рф

Минулого року митниця вилучила 7,6 мільйона контрабандних сигарет. Здебільшого їх знаходять у залізничному транспорті на кордоні з білоруссю.

З моменту введення санкцій проти росії та білорусі правоохоронні органи Латвії розпочали понад 250 кримінальних процесів за фактом їх порушення.

Про це заявив заступник гендиректора з митних питань Служби державних доходів Латвії Раймонд Зукулс, повідомляє Delfi.

Зазначається, що у 2023 році розпочато 144 кримінальні процеси, у 2022 році - 114.

Щодо найпопулярніших санкційних товарів, які намагаються перевезти через кордон, то, за словами Зукулса, здебільшого в росію та білорусь намагаються завезти різноманітні електротовари, електрообладнання, мережеве обладнання, автозапчастини, предмети розкоші, а з росії та білорусі вивозять вироби з деревини, пальне, корми і вироби з металу.

"У випадку, наприклад, із фанерою санкції намагаються обійти, змінивши країну походження товару, тобто вказавши, що товар зроблено в Казахстані або Туреччині, або змінюють код товару, видаючи конкретний товар за інший, а в разі предметів розкоші змінюють їхню вартість", - йдеться в заяві.

Зукулс зазначив, що нікуди не зникла і класична контрабанда, хоча з початку війни і спостерігається зниження, що пов'язано з посиленим захистом зовнішнього кордону ЄС.

Минулого року митниця вилучила 7,6 мільйона контрабандних сигарет. Здебільшого їх знаходять у залізничному транспорті на кордоні з білоруссю.

Раніше повідомлялась, що міжнародні санкції проти російської нафтової промисловості призвели до того, що кремль зібрав величезний тіньовий флот танкерів для забезпечення постачання нафти, але з газом все не так просто.