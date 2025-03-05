20 млн євро буде виділено на Коаліцію дронів.

Також Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 млн євро.

Про це йдеться заяві Міністерства оборони Латвії.

"Кабінет міністрів погодив стратегічне інвестування 10 млн євро в українську індустрію безпілотників з метою сприяння співпраці між оборонними галузями обох країн та реалізації спільних проєктів", - оголосило Міноборони.

Також ще 20 млн євро латвійський уряд виділив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі Коаліції дронів.

"Зараз важливо підтримувати Україну не лише на словах, а й на ділі. Підтримка, яку Латвія надає Україні, ніколи не була символічною, ми надаємо реальну допомогу, яка сприяє зміцненню обороноздатності України", - сказав голова Міністерства оборони борони Латвії Андріс Спрудс.

Раніше ми повідомляли, що Латвія з 2026 року витрачатиме 4% ВВП на оборону.