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Латвія виділила кошти на українську індустрію дронів

05 березня 2025, 16:51
Латвія виділила кошти на українську індустрію дронів
image: afp
20 млн євро буде виділено на Коаліцію дронів.

Також Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 млн євро. 

Про це йдеться заяві Міністерства оборони Латвії.

"Кабінет міністрів погодив стратегічне інвестування 10 млн євро в українську індустрію безпілотників з метою сприяння співпраці між оборонними галузями обох країн та реалізації спільних проєктів", - оголосило Міноборони.

Також ще 20 млн євро латвійський уряд виділив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі Коаліції дронів.

"Зараз важливо підтримувати Україну не лише на словах, а й на ділі. Підтримка, яку Латвія надає Україні, ніколи не була символічною, ми надаємо реальну допомогу, яка сприяє зміцненню обороноздатності України", - сказав голова Міністерства оборони борони Латвії Андріс Спрудс.

Раніше ми повідомляли, що Латвія з 2026 року витрачатиме 4% ВВП на оборону.

 

Латвіядронивійна в Україні

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