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Латвія виділить 70 мільйонів євро на субсидії експортному і туристичному бізнесу

Пакет підтримки ще має бути погоджений з Єврокомісією, орієнтовно - наприкінці липня
За реалізацію програм відповідатиме Латвійське агентство з інвестицій та розвитку (LIAA). За оцінками уряду, скористатися програмами зможуть близько 7 700 компаній та 80 тисяч працівників.
Латвія виділить 70 мільйонів євро на субсидії експортному і туристичному бізнесу Фото: telegrafist.org

Уряд Латвії погодив дві програми підтримки для експортної і туристичної галузей у зв'язку з кризою, зумовленою пандемією коронавірусу, повідомляє "Економічна правда".

Загальна сума підтримки складе 70,2 млн євро, з яких 51 млн передбачені для експортної галузі і 19,2 млн - для туристичної, для субсидіювання заробітних плат працівників.

За реалізацію програм відповідатиме Латвійське агентство з інвестицій та розвитку (LIAA). За оцінками уряду, скористатися програмами зможуть близько 7 700 компаній та 80 тисяч працівників.

Для туристичної галузі розмір підтримки у вигляді грантів може складати до 30% від соціальних внесків, які сплатила компанія у 2019 році, але не більш 800 тисяч євро для групи пов'язаних юридичних осіб.

На підтримку можуть претендувати компанії, чиї доходи за квітень-червень внаслідок епідемії коронавірусу знизилися на 20%, порівняно з відповідним періодом у 2019 році. Крім того, є умови щодо відсутності боргів перед бюджетом.

Пакет підтримки ще має бути погоджений з Єврокомісією, орієнтовно - наприкінці липня.

Передбачається, що заявки на участь у програмі можливо буде подати до 30 серпня.

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14 07 2020 17:39
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