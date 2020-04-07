Уряд Італії обіцяє податкову підтримку туризму і автоіндустрії

За даними ООН, Італія є п’ятою найбільш відвідуваною країною у світі, а туризм складає близько 13% ВВП

Виступаючи на конференції, організованій профспілкою UIL, Конте заявив, що уряду потрібно "переосмислити" податкові пільги на користь зелених, цифрових інвестицій майбутнього.

Італія розглядає введення фіскальних заходів, щоб стимулювати інвестиції в автомобільну та туристичну галузі, два з секторів, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Виступаючи на конференції, організованій профспілкою UIL, Конте заявив, що уряду потрібно "переосмислити" податкові пільги на користь зелених, цифрових інвестицій майбутнього. Він додав, що "ми повинні підтримувати галузі, які постраждали найбільше, такі як автомобілебудування та туризм".

За його словами, уряд розпочне роботу над всеосяжною податковою реформою з наступного тижня.

Згідно з даними, наданими Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), на автомобільну промисловість припадає 6,2% валового внутрішнього продукту Італії.

За даними ООН, Італія є п’ятою найбільш відвідуваною країною у світі, а туризм складає близько 13% ВВП.

Майже 35 тисяч людей померли від COVID-19 в Італії, що зробило її однією з найбільш постраждалих від пандемії країн у Європі.

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