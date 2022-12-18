Латвія виділить Україні півмільйона євро для придбання генераторів для ЗМІ

Уряд Латвії ухвалив рішення щодо виділення Україні 560 тисяч євро з коштів бюджету на непередбачувані витрати для українських ЗМІ.

Про це повідомляє Delfi.

Суму планують передати Раді суспільних електронних ЗМІ на придбання дизельних генераторів.

Зазначається. що 29 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до своїх колег з Євросоюзу з проханням надати можливу підтримку культурному сектору та ЗМІ нашої країни.

Також 29 червня міністри культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини підписали декларацію у Львові, яка оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, скільки генераторів ще потрібно Україні для проходження зими.