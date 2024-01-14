Латвія видворила 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації

Голову Латвійсько-російської асоціації співробітництва Бориса Каткова з російським громадянством видворили з Латвії.

Про це повідомляє портал Латвійського радіо і телебачення LSM.

З ініціативи Служби держбезпеки міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс вніс Каткова до списку небажаних в країні осіб "за багаторічну та систематичну діяльність на користь росії".

Пізніше Каткова видворили з країни.

За словами самого Каткова, 10 січня він отримав підписаного міністром внутрішніх справ Латвії листа про те, що він становить загрозу національній безпеці і буде депортований.

І вже вранці 12 січня до 82-річного чоловіка прийшли прикордонники, дали годину на збори та супроводили до кордону. Ввечері того самого дня Катков перетнув російський кордон у КПП "Терехово/Бурачки" у Псковській області.

Інформація з відкритих джерел показує, що Борис Катков приїхав до Латвії у 1966 році. Спочатку він працював у військовому комісаріаті в місті Цесісі, потім у Даугавпілсі. Пішов на пенсію у званні полковника в 1991 році.

Офіційна представниця МЗС рф Марія Захарова назвала депортацію Каткова "провокаційною" акцією, мета якої – "залякати російськомовних жителів Латвії". Посольство Росії у Латвії охарактеризувало дії Латвії як "абсолютно антигуманні" за "порушення принципу нерозділення сім'ї".

На початку січня стало відомо, що Латвія надасть притулок громадянину росії, який воював на боці України.