Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Латвія видворила 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації

14 січня 2024, 12:57
Латвія видворила 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
Фото: з вільних джерел
Голову Латвійсько-російської асоціації співробітництва Бориса Каткова з російським громадянством видворили з Латвії.

Про це повідомляє портал Латвійського радіо і телебачення LSM.

З ініціативи Служби держбезпеки міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс вніс Каткова до списку небажаних в країні осіб "за багаторічну та систематичну діяльність на користь росії".

Пізніше Каткова видворили з країни.

За словами самого Каткова, 10 січня він отримав підписаного міністром внутрішніх справ Латвії листа про те, що він становить загрозу національній безпеці і буде депортований. 

І вже вранці 12 січня до 82-річного чоловіка прийшли прикордонники, дали годину на збори та супроводили до кордону. Ввечері того самого дня Катков перетнув російський кордон у КПП "Терехово/Бурачки" у Псковській області.

Інформація з відкритих джерел показує, що Борис Катков приїхав до Латвії у 1966 році. Спочатку він працював у військовому комісаріаті в місті Цесісі, потім у Даугавпілсі. Пішов на пенсію у званні полковника в 1991 році.

Офіційна представниця МЗС рф Марія Захарова назвала депортацію Каткова "провокаційною" акцією, мета якої – "залякати російськомовних жителів Латвії". Посольство Росії у Латвії охарактеризувало дії Латвії як "абсолютно антигуманні" за "порушення принципу нерозділення сім'ї".

На початку січня стало відомо, що Латвія надасть притулок громадянину росії, який воював на боці України.

 

ЛатвіявидворилаКратков

Останні матеріали

Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Політика
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Переклад iPress – 11 січня 2024, 12:29
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Політика
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2024, 23:45
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Політика
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Переклад iPress – 10 січня 2024, 16:52
Новий уряд Польщі випробовує стратегію
Політика
Новий уряд Польщі випробовує стратегію "заміни еліти". ПіС обирає партизанську тактику проти Туска – Натан Алан-Лі
Переклад iPress – 10 січня 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється