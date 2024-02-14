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Латвія викликала "на килим" представника рф через розшук латвійських політиків

14 лютого 2024, 13:48
Латвія викликала
Фото: з вільних джерел
Міністерство закордонних справ Латвії викликало повіреного у справах посольства росії Олега Зикова для пояснень щодо оголошення в розшук латвійських політиків, стосовно яких рф порушила політично мотивовані справи.

Про це повідомляє латвійський канал LSM.

МЗС перебуває в контакті з латвійськими правоохоронними органами, щоб перевірити оприлюднену інформацію і знизити можливі ризики. 

Міністерство також працює з цього питання з партнерами в Євросоюзі.

МЗС Латвії ще в грудні 2022 року, коли стало відомо, що Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи і проводить перевірки у зв'язку з прийнятим Сеймом Латвії законом про заборону на експонування об'єктів, які прославляють радянський та нацистський режими - офіційно повідомило російську сторону про те, що категорично заперечує проти спроб росії здійснювати свою національну кримінальну юрисдикцію на території іншої держави. 

В кінці 2022 було наголошено, що спроби москви поширити свою екстериторіальну кримінальну юрисдикцію розцінюються як втручання у внутрішні справи Латвії і суперечать Статуту ООН.

Відомство неодноразово поінформувало державні органи Латвії про ситуацію, яка склалася, закликаючи чинних та колишніх посадових осіб ретельно оцінювати необхідність закордонних поїздок за межі ЄС та НАТО. 

При розгляді питання про можливе відвідування тієї чи іншої країни, зокрема транзитом, міністерство рекомендує оцінювати рівень відносин та правової співпраці цієї країни з росії, а також рівень захисту прав людини у конкретній країні.

Раніше росія оголосила у розшук десятки європейських і латвійських політиків, а також посадовців і багатьох високопосадовців-українських військових та сотні оголошених кремлем "іноземними найманцями" людей, які разом з українцями борються проти російських загарбників. 

В розшук рф потрапили 59 з 68 депутатів Сейму Латвії, які голосували за вихід з угоди про пам'ятники з рф.

В базі розшуку російського МВС більше сотні чиновників і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'яток у їхніх країнах. Ми вчора писали, що росія оголосила в розшук прем'єрку Естонії та міністра культури Литви.

 

ЛатвіяпосольствоРосіярозшук

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