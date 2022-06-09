Латвія вже прийняла понад 37 тис українських біженців
Після початку повномасштабної агресії рф проти України до Латвії прибули та зареєструвалися 37 629 громадян України.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на дані МВС Латвії.
Зазначається, що 32 545 біженців отримали в республіці посвідку на проживання із правом на працевлаштування.
За інформацією МВС, 12 516 осіб скористалися допомогою комісій самоврядувань із цивільної оборони для пошуку житла.
Повідомляється, що 46% від загальної кількості біженців становлять жінки, 23% - чоловіки, 31% - діти, переважно у віці від двох до 17 років.
Мешканці України, які мають біометричні паспорти та не потребують ані соціальної допомоги, ані допомоги з розміщення, можуть перебувати в Латвії до 90 днів на рік без повідомлення державних органів.
Наприкінці липня уряд ухвалив поправки до правил надання первинної допомоги українцям, які передбачають підвищення витрат на розміщення українських біженців на строк до 60 днів.
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